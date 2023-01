CC Belgica in Dendermonde gaat na twee jaar renoveren opnieuw open 

De Kerkstraat in Dendermonde is een beschermd stadsgezicht met mooie gebouwen met trapgevels en hoge ramen. De Eerste Wereldoorlog hield lelijk huis in Dendermonde. Zowat de hele straat ging in vlammen op en alle gebouwen werden vernield.



Het statige Huis Van Winckel werd gebouwd in 1923 en ernaast verrees een schouwburg met 500 plaatsen. De naam Belgica is afkomstig van een luchtballon die in de jaren '20 werd opgelaten ter gelegenheid van de kermis. De schouwburg werd later een cinema, maar sloot in 1984 de deuren. Het pand stond leeg tot in 1996 en na aanpassingswerken en toevoeging van een achterliggende nieuwbouw heropende het als cultuurcentrum.