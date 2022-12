"Hier lag koningin Elizabeth opgebaard": Britse koning Charles onthult gedenkplaat voor zijn moeder in Westminster Hall

De gedenkplaat markeert de plek waar Elizabeth een tijd lag opgebaard. Dit is een traditie die al bestaat sinds het overlijden van koning Edward VII in 1910, meldt Buckingham Palace. De koning sprak onder anderen met leden van het Britse parlement en met premier Rishi Sunak.

Na de gesprekken heeft Charles de nabijgelegen New Palace Yard bezocht, waar hij een geschenk van parlementsleden in ontvangst heeft genomen. De bronzen lampen met daarop de wapendieren van het Verenigd Koninkrijk werden hem cadeau gedaan ter ere van het platina jubileum van de koningin.

Ook dergelijke geschenken zijn onderdeel van een lange traditie. Zo kreeg Elizabeth voor eerdere mijlpalen cadeaus, bijvoorbeeld in 1977 voor haar zilveren jubileum. Toen was dat een fontein in de New Palace Yard. Voor haar diamanten jubileum kreeg ze in 2012 een bijzonder raam met gebrandschilderd glas in de Westminster Hall.