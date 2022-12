China trekt zes diplomaten terug uit Verenigd Koninkrijk die betrokken waren bij incident aan Chinese consulaat in Manchester

Wat dat voor het lopende onderzoek betekent, is niet meteen duidelijk. Wellicht wordt het nu afgerond. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Cleverly wijst de Chinese reactie er in elk geval op dat "onze getrouwheid aan de rechtsstaat en de ernst waarmee we dit incident behandeld hebben, effect hebben gehad".

Ook de demonstrant die werd aangevallen, reageert tevreden. "Het is nu twee maanden geleden. Wat toen is gebeurd, was onaanvaardbaar en illegaal. De terugtrekking van deze Chinese diplomaten is voor mij een soort van afsluiting."