Chocoladeproducent uit Heule krijgt als eerste in België interactief bezoekerscentrum

"We liggen op twee kilometer van het centrum in Kortrijk, een stad die ook sterk inzet op toerisme. Wij bij Vandenbulcke hopen ook ons steentje bij te dragen", zegt Degryse. "Tot nu toe kon je enkel onze fabriek bezoeken in groep, maar dat was met een gids en niet echt interactief. In ons bezoekerscentrum zullen ook toeristen in Brugge bijvoorbeeld individueel bij ons terecht kunnen."