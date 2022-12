Oppositie vraagt ontslag premier De Croo (Open VLD) na Whatsapp-saga, die reageert fel: "Ik speel dit spelletje niet mee"

Na de hele heisa over de Whatsapp-berichten over de begroting was de roep om het ontslag van premier De Croo (Open VLD) niet van de lucht bij de oppositie in de Kamer. Uiteindelijk diende N-VA zelfs een motie van wantrouwen in om over dat ontslag te stemmen. Maar De Croo reageerde fel en verweet de opposities "spelletjes" te spelen. Zijn stelling: "Dat er tekstberichten zijn die een oké geven over fouten in een begroting: nee, die bestaan niet."