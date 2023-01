Rijksweg tussen N50 in Kuurne en Lendelede krijgt groene middenberm

Op het stuk tussen de N50 in Kuurne en de Hulstemolenstraat in Lendelede gebeurden sinds 2015 vier dodelijke ongevallen met zes slachtoffers. Zo stierf op Oudejaarsnacht in 2015 een Waregems koppel na een frontale botsing met een tegenligger. Twee jaar later kwamen twee personen om door een fout ingeschat inhaalmanoeuvre.

Met de komst van een middenberm wil de gemeente zware ongevallen vermijden. "Heel wat bestuurders rijden boven de toegelaten snelheid en voeren gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit", vertelt Carine Dewaele (CD&V), burgemeester van Lendelede.