De Roma in Borgerhout zamelt warme kleding in voor armoedeorganisatie Al Ikram

"We horen hier in Borgerhout bij heel veel instanties die mensen in armoede helpen, dat ze momenteel kampen met een tekort aan warme winterspullen. Vandaar ons initiatief om een inzamelactie te organiseren", legt Joyce Loir van De Roma uit. De actie heet "Gedeelde Warmte" en wil zondag zoveel mogelijk handschoenen, sjaals, jassen, dekens en warmwaterkruiken verzamelen. "Slaapzakken zijn ook welkom", voegt Joyce er nog aan toe. "Die zijn specifiek voor mensen op de vlucht in Duinkerke."