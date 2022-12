De vijf boeken van de week: Bart Van Loo bundelt zijn boeken over Frankrijk, Nina Mouton houdt een pleidooi voor zelfzorg en een kerstverhaal uit het Hoge Noorden 

De bundel is een klepper van 1302 (!) pagina's over de Franse cultuur: reizen, eten, seks en muziek. "Ik wilde leven blazen in dode materie, het stof eraf vegen en tastbaar maken", vertelt Van Loo in "De afspraak". Toen hij met het luik pornografie bezig was, kwam toevallig een française op zijn pad met wie hij nu nog samen is. Jean-Jacques Rousseau noemde die pornografische literatuur "de boeken die je met één hand leest". Dit en andere verhalen lees je in "Mijn Frankrijk".