Dendermonde vraagt inwoners mening over toekomst vestinggordel: "Iedereen heeft er wel iets mee te maken"

Omdat Dendermonde eeuwenlang een belangrijk militair knooppunt was, is de vestinggordel even lang van groot belang geweest. Die was ook intact tot vóór de eerste wereldoorlog. Nu blijft er niet veel meer over, en daarom wil de stad de gordel herwaarderen en de link tussen de restanten sterker maken. De Vlaamse bouwmeester zal het masterplan opmaken, samen met het bureau Studio Paola Viganò en Cluster landschap en stedenbouw. Maar dus ook de mening van de inwoners zal erin verwerkt worden. Want tot half januari kunnen die op de website van de stad een bevraging invullen over de vestinggordel