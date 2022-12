Antwerpen, Diest en Zwijndrecht slachtoffer van "verschillende groeperingen" hackers: "Geen gecoördineerde cyberaanval"

"Het is daarnaast ook een feit dat we een stijgende trend zien in het aantal aanvallen van criminele hackers en buitenlandse mogendheden", zegt De Smet. Dat blijkt ook uit een recente studie van technologiefederatie Agoria. Volgens hen zijn er in ons land zowat 100 cyberaanvallen per dag. Het aantal cyberincidenten ligt bijna 40 procent hoger in vergelijking met twee jaar eerder. "We moeten dus zeker alert blijven zodat we snel kunnen ingrijpen", zegt De Smet.

Er is volgens het hoofd cyberveiligheid geen risico dat de problemen in bijvoorbeeld Antwerpen ook doorsijpelen naar andere overheden. Hij benadrukt daarbij ook dat er momenteel "geen impact is" op de systemen van de Vlaamse overheid. Persoonsgegevens zoals die op te vragen zijn bij bijvoorbeeld het Vlaamse platform Mijn Burgerprofiel, zouden volgens De Smet goed beveiligd zijn.