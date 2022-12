Iedere Brusselaar krijgt laadpaal voor elektrische wagen binnen 150 meter van woning

“Dat aantal is zeker haalbaar, zeker als we zien hoe het dit jaar gelukt is”, zegt algemeen directeur van Sibelga, Inne Mertens. “De elektriciteitsnetten zijn in Brussel stedelijk en zeer robuust en zullen deze extra laadpalen dan ook zeker kunnen dragen. Lokaal moeten we wel versterkingen doen en we zullen ook moeten inzetten op intelligente manieren om te herladen. We zijn op dit moment aan het uitzoeken waar en hoe die versterkingen moeten gebeuren.”