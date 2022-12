NMBS "niet verantwoordelijk voor diefstal" in extra beveiligde betaalparking onder station van Leuven

Kelly gaf de diefstal van haar fiets aan bij de politie en deed ook een aangifte op de website van de NMBS. “In het reglement dat in de parking omhoog hangt, staat in kleine lettertjes dat de NMBS niet verantwoordelijk is voor eender welke schade of diefstal. Ook niet in het gedeelte waarvoor je moet betalen voor extra veiligheid. Dus ik verwacht weinig respons op mijn klacht.” De NMBS is niet van plan om Kelly te vergoeden voor de diefstal. In een reactie aan onze redactie laat het bedrijf weten dat ze niet verantwoordelijk zijn voor eender welke vorm van diefstal, ook niet in betalende fietsparkings.