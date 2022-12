Europa betaalt mee voor Belgisch energie-eiland Prinses Elisabeth

Nu België, of beter de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia, geld krijgt van Europa, komt er wel heel wat tijdsdruk bij kijken. Want één van de voorwaarden van de Europese subsidie is dat het project gerealiseerd moet zijn in 2026. Elia beseft dat dat krap wordt, maar acht het haalbaar. Het is te zeggen: de basisstructuur zal klaar zijn tegen 31 augustus 2026, zo is het met Europa afgesproken. In de jaren daarna volgt dan nog de uitbouw van alle elektrische infrastructuur.