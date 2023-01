Fietsersbond voert actie in Deinze voor verlichting op de nieuwe Jacques Roggebrug

De nieuwe Jacques Roggebrug in Deinze is nog maar enkele maanden open, en ligt op de fietssnelweg tussen Kortrijk en Gent. De brug is genoemd naar Jacques Rogge, de voormalige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was ereburger van Deinze.

Sinds eind mei kunnen fietsers en wandelaars de nieuwe brug gebruiken. En heel wat mensen doen dat ook. Maar de verlichting op de nieuwe brug is nog niet geïnstalleerd. En dat wil de Fietsersbond aankaarten. "We krijgen er toch wel klachten over", zegt Bruno Fernagut van de Fietsersbond Deinze.

"Er is nog geen verlichting, en ook geen signalisatie waarop fietsers zich kunnen richten. Dus ’s avonds en ’s nachts is dat gevaarlijk, als het donker is. Veel fietsers hebben tegenwoordig wel felle fietslampen, maar er wandelen hier ook mensen, en het gevaar bestaat dat er ongevallen gebeuren. Er ligt hier ook een steile berm, dus je loopt het risico om naar beneden te sukkelen." Daarom heeft de Fietserbond actie gevoerd aan de brug, door zelf met kaarsjes voor een beetje verlichting te zorgen.