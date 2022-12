Fotograaf uit Maldegem wint gouden medaille in internationale fotografiewedstrijd

De fotografiewedstrijd 'This is reportage' is een internationale competitie die wereldwijd fotografen bekroond. En ook ons land is daarbij in de prijzen gevallen. Fotograaf Kristof Claeys uit Adegem, bij Maldegem, pakte zelfs de gouden medaille in de categorie ‘Family storyteller of the year 2022’, met een fotoreeks van een familie die hij een hele dag heeft gevolgd.

Claeys is al lang met fotografie bezig. Het begon met een avondcursus fotografie. Hij volgde workshops in Italië, Nederland, Canada en Amerika. Sinds 3 jaar is hij er zelfs voltijds mee bezig. En dat werpt nu vruchten af. Hij won in de internationale fotografiewedstrijd niet alleen de hoofdprijs, maar ook nog 2 andere prijzen. Hij werd ook bekroond tot de Belgische trouwfotograaf van het jaar en de Belgische familiefotograaf van het jaar.