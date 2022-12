Voorbije tien dagen is gasvoorraad van België met tien procent gedaald, toch zijn we spaarzamer dan vorige winter

Nog een belangrijk (energiezuinig) lichtpuntje: ondanks de kou blijven we spaarzaam met energie. We verbruiken minder in vergelijking met vorige winter, ook al is het kouder. Ter illustratie: gisteren was het buiten -2,3 graden in Ukkel en verbruikten we met z’n allen 908 gigawattuur aan gas om ons warm te houden.

De vorige piek in ons gasverbruik dateert van 10 januari 2022. Het was toen een stukje warmer met +1,3 graden in Ukkel. Toch verbruikten we toen meer: 943 GWh. "We kunnen de piek in ons gasverbruik van de afgelopen dagen dus zeker relativeren", besluit Remy.