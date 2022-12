Gent steekt tandje bij tegen cyberaanvallen: "Meer investeren en onze gebruikers alert maken"

Het Gentse cyberbeleidsplan kwam er in de lente, toen het aanmeldingssysteem van het onderwijs gehackt werd. In dat plan staat hoe de stad de strijd wil en zal aangaan met cyberaanvallen. "Hoe dat allemaal uitgewerkt staat, kunnen we natuurlijk niet aan de grote klok hangen", zegt schepen Bracke, "want zo zouden we mogelijke hackers helpen. Maar we bekijken nu wel hoe we dat plan kunnen opschalen, en dus nog alerter kunnen zijn. Dat vinden we wel nodig, na de recente hacking van de stads- en gemeentediensten van Zwijndrecht, Antwerpen en Diest."