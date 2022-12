Gerechtelijk onderzoek naar "Qatargate" begon na een onderzoek van de Belgische Staatsveiligheid

Intussen zijn het weekblad Knack en de krant Le Soir te weten gekomen dat het gerechtelijk onderzoek is gestart na een inlichtingenonderzoek door de Belgische Staatsveiligheid.

De belangrijkste opdracht van de Staatsveiligheid is namelijk informatie inwinnen over activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de staat. Daarbij hoort ook "inmenging in beslissingsprocessen".

En wat blijkt? Al in 2021 lanceerde de Staatsveiligheid een inlichtingenonderzoek naar inmenging door een vreemde mogendheid. Het is dat onderzoek dat uiteindelijk uitmondde in het gerechtelijk onderzoek dat Europa nu in de ban houdt.