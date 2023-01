Gezin van vier uit Waasmunster raakt bevangen door CO, dochter is er erg aan toe

In Waasmunster is een gezin van vier vanmorgen het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. De dochter van het gezin was onwel geworden, waarop een ziekenwagen is opgeroepen. Toen de ambulanciers de woning binnen gingen kregen ze meteen alarm op hun co-meter. Iedereen is naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Vooral de dochter is er erg aan toe.