Hasselt neemt extra veiligheidsmaatregelen omdat het op lijst van cybercriminelen staat

Toen de aanvallen op andere steden bekend werden, nam de stad Hasselt de nodige preventieve maatregelen. "Onze diensten hebben meteen verschillende scanners over al onze systemen laten lopen om te zien of daar ook geen virussen verborgen zaten zoals bij de andere steden. Dat bleek niet het geval te zijn, maar er is ons wel gemeld dat onze naam effectief opdook in verschillende van die onderzoeken. Dus hebben we gisteren meteen iedereen die een computer heeft van de stad opdracht gegeven om de paswoorden te veranderen", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).