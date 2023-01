Sociaal beleid van Zottegem ligt onder vuur : oppositiepartij vraagt crisismanager

Voorzitter van het OCMW Jenne De Potter (CD&V) reageert scherp op de aantijgingen van de oppositiepartij. "We hebben geen nood aan een crisismanager, oppositiepartij Vooruit slaat de bal mis. Het dienstenchequebedrijf maakte al jaren verlies en de inwoners moesten dus via hun belastingen bijleggen. Er is een oplossing gevonden voor het personeel en we hebben zelfs nog vacatures voor extra poetshulp." Volgens Jenne De Potter is er geen gebrek aan dienstverlening, de sociale steun bedraagt in Zottegem eind dit jaar 3,1 miljoen euro. "Dat is een verdubbeling van sociale steun ten opzichte van 2018, dus nee, we hebben geen nood aan een crisismanager. Er is ondertussen ook een nieuwe directeur voor het woonzorgcentrum en we zorgen dat iedere inwoner die hulp nodig heeft, hulp krijgt", laat de voorzitter nog duidelijk weten.