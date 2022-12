Populaire chatbot beantwoordt vragen en kan zelf teksten schrijven, een vloek of een zegen?

Maar dat is niet langer het geval. Amerikaans bedrijf OpenAI lanceerde vorige week de ChatGPT-functie. "Dat is een chatbot die in een mum van tijd antwoord kan geven op al je vragen", zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert (KU Leuven) in "De afspraak". Een ingewikkelde term helder uitleggen, poëzie schrijven of verhalen vertellen, ChatGPT kan het allemaal. De tool is immens populair, "na de eerste week had het programma al meer dan een miljoen actieve gebruikers. Een dag later zelfs al twee miljoen gebruikers".