Hoe de handel in cocaïne de Marollen in Brussel teistert

Niks doet vermoeden dat deze straten de jongste maanden het decor vormen voor zware geweldsdelicten. Zo werd in maart Yassine C. gemarteld in een pand in de Visitandinenstraat, vlak bij het cultureel centrum De Brigittinen. De man werd bewerkt met een heet strijkijzer, ook op de genitaliën, en overleed aan de gevolgen van de folterpraktijken. Over het motief hangt nog veel mist. In tegenstelling tot eerdere berichten zou het geen vergelding zijn voor een 'kwijtgeraakte' lading cocaïne. Wel houdt de zaak verband met drugs en was de man zelf verslaafd. Minstens vijf verdachten werden aangehouden. Op dit moment is het onduidelijk hoeveel van hen nog in de cel zitten – omdat het onderzoek nog loopt, wil het parket er niks over kwijt.