IJsmeester test of ijs dik genoeg is om te schaatsen op Bleukensweide in Mechelen

"We gaan eens kijken hoe dik het ijs is aangegroeid in vergelijking met gisteren", zei Van Bruysel vanmorgen. Gisteren lag er op de Bleukesweide in Mechelen 2,5 centimeter ijs. Maar dat is nog niet genoeg. "Normaal hebben we 7,5 centimeter nodig om een massa mensen te kunnen dragen. Maar de Bleukesweide is een ondiepe plas van 30 centimeter. Dus geeft een laag ijs van 5 centimeter ons al wat mogelijkheden om sportieve schaatsers over het ijs te laten glijden zonder gevaar."