In 6 op de 10 Antwerpse gemeenten produceren inwoners te veel restafval

De maatregelen die met de gemeenten worden besproken, kunnen ook gaan over de toegankelijkheid van de recyclageparken of de tarieven voor grofvuil of andere fracties. De inwoners van de stad Antwerpen zorgen voor het meeste restafval per persoon in onze provincie, namelijk 223 kilogram. De inwoners van Mortsel scoren het best en zitten met het minste restafval. Het restafval is het afval dat niet kan worden gerecycleerd en dus naar een verbrandingsoven moet.