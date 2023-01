Kerkhofmuur Wolvertem ingestort, wagen rijdt in op de muur

"Ik schrik van de schade die is aangericht, het verbaast me dat die wagen is kunnen doorrijden want die moet ook ernstig beschadigd zijn", zegt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB +). "De stenen zijn op de graven terechtgekomen en ze moeten voorlopig blijven liggen want dit is een verzekeringskwestie. We gaan de verzekering moeten aanspreken van de gemeente of van de autobestuurder die op de muur is ingereden." Ondertussen heeft de politie de persoon kunnen identificeren die achter het stuur zat.