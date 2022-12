12 daklozen hebben vannacht in Koning Boudewijnstadion geslapen: "Centrum zal de komende dagen gevuld raken" 

De opvang is voorzien tot begin januari. "Het is dan een politieke beslissing om die te verlengen", zegt Clerbeaux. In het Koning Boudewijnstadion zal die waarschijnlijk niet plaatsvinden. In januari zouden daar werken voorzien zijn. Daarom roept Clerbeaux op structurele opvang te voorzien. "Het is hier een sportvestiaire en dus geen geschikte infrastructuur om structurele opvang te organiseren. Ook na de winter is opvang nodig. Het sterftecijfer ligt even hoog in de zomer als in de winter. Er moeten het hele jaar door meer plaatsen zijn."