"Energiedelen met je buur voor een betaalbare factuur": Landelijke Gilden ondersteunt boeren die eigen energie willen delen met buurtbewoners 

Energieoverschotten die landbouwers zelf opwekken, delen met de buurt in plaats van ze naar het net te laten stromen. Dat is volgens plattelandsvereniging Landelijke Gilden een uitgelezen oplossing om de stijgende energieprijzen te drukken en de maatschappij duurzamer te maken. "Concreet hebben wij in Hal bij Hoogstraten de energiecoöperatie HALnet opgericht. Zowel plaatselijke boeren als buurtbewoners zijn lid. De coöperatie doet investeringen bij lokale veehouders en burgers zodat de zelf opgewekte energie gedeeld kan worden", legt veehouder en initiatiefnemer Tom Mertens uit.