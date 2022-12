Unieke reddingsoperatie in Gent: metershoge oude bomen verplant van werfzone naar park 

Aan Dok Noord in Gent is een nieuw stadsdeel in volle ontwikkeling. Er zijn heel wat werven, kantoren en kleine woontorens schieten er uit de grond. Ook op de Meyvaertsite zijn er werken waarbij een oude glasfabriek gesloopt wordt en twee oude bomen plaats moeten maken voor een appartementsgebouw. Het GMF ging in beroep tegen de kapvergunning en kwam uiteindelijk tot een compromis met de projectontwikkelaar. Hij beloofde dat de twee platanen verplant zullen worden.