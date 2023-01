Kurt bakt duizenden hamburgers op Leuvense kerstmarkt: "Heb brandwonden en andere verwondingen"

"Battle scars", noemt Kurt zijn vele verwondingen. "Als je duizenden hamburgers moet bakken op een heet vuur, kan het zijn dat je brandwonden oploopt. Het haar op mijn armen is er ook afgebrand. Het moet soms snel gaan", zegt Kurt, "maar dat neem ik erbij." Het kraampje van Kurt heeft tijdens de kerstmarkt al meer dan 4000 klanten bediend, zegt hij.

De brandwonden zijn nog maar het begin van zijn lijst met verwondingen. "Mijn schenen zien blauw, want ik liep tegen een betonblok", vertelt Kurt. "Ik sta ondertussen ook vol littekens en heb splinters van hout te hakken voor het vuur." Gelukkig past het bij het concept van zijn zaak, zegt hij: "We bakken altijd op een open vuur dat 400 graden warm is."