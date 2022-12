Laatste zes zusters in klooster van Herkenrode verhuizen naar een woonzorgcentrum in Hasselt

Met de opheffing van het klooster op de Herkenrodesite in Kuringen blijven er in Vlaanderen nog twee priorijen over. Die maken deel uit van de internationale associatie van de orde van reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf.

In de abdijen van Tongerlo (Bree) en in Brugge verblijven respectievelijk 19 en 16 zusters. “Ook daar denken we na over de toekomst, maar als internationale orde moeten we het bredere verhaal durven te blijven zien”, besluit zuster Hannah. "In tegenstelling tot het verouderingsverhaal van westerse gemeenschappen zien we het religieuze leven in onze Afrikaanse stichtingen groeien, en daar zijn we blij om."