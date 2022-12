"Maand zonder verkeersboetes" begint vandaag: welke overtredingen worden vanaf vandaag mogelijk niet meer beboet en welke wel?

De politievakbonden roepen agenten op om vanaf vandaag - waar mogelijk - een maand lang geen boetes uit te schrijven voor verkeersovertredingen. Alleen "inbreuken die de veiligheid rechtstreeks in gevaar brengen", worden nog beboet. Maar wie zich de komende maand in de Far West waant, zou wel eens van een kale reis kunnen terugkomen. Niet alle politiezones en niet alle agenten doen namelijk mee. Zware overtredingen zullen nog altijd bekeurd worden. Een overzicht.