Marc uit Nieuwerkerken tovert elk hoekje van zijn huis én tuin om tot kerstparadijs met 650 kerstmannen

Al die spullen worden vanaf de opbouw in augustus verspreid over de tuin en het huis. In de tuin kan je binnengluren in verschillende hutjes met elk een ander thema. "We hebben bijvoorbeeld een snoepjeshut, een witte kersthut en mensen kunnen zelfs iets drinken in onze alpenhut", gaat Willems verder.

"Ook in ons huis is iedereen welkom. We hebben een kamer vol zingende ijsberen, een waterval in onze gang en ons pronkstuk is een levensgrote, snurkende Kerstman in de logeerkamer", klinkt het. "De oplettende bezoekers zien ook onze, inmiddels overleden hond Beauty overal terug. We hebben haar door een kunstenaar bijvoorbeeld laten schilderen op heel wat kerstdecoratie en zo is ze elk jaar toch een beetje bij ons."