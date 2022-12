Maria en Jozef onthoofd in kerststal in Schaffen: “Vorige keer lag Jezus in de dakgoot van de kerk”

Wie het vandalisme gepleegd heeft, is nog niet geweten. Maar ook op andere plekken in het dorp waren er de laatste tijd meerdere incidenten. “In Schaffen is er de laatste tijd een inbrakenplaag. Van de laatste twee maanden kan ik me toch een tiental inbraken herinneren”, zegt Gaston. “En toen we ontdekten wat er gebeurd was met de kerststal, kwam er ook een koppel zoeken naar een kerstlantaarn die bij hen buiten hing, en ook een bushokje was stuk geslagen.”