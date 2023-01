Mechelen roept op om met oudjaar enkel geluidsarme vuurpijlen af te steken om de dieren niet op te schrikken

Mechelen zal op oudejaarsavond om middernacht een geluidsarm vuurwerk afsteken op de Grote Markt. De stad vraagt dat wie zelf vuurpijlen in de lucht wil schieten ook voor geluidsarm vuurwerk zou kiezen. Vuurwerk is in principe verboden in Mechelen, behalve op 31 december tussen 23 uur en 1 uur 's nachts. "We verbieden het niet omdat veel mensen er waarde aan hechten om zo het nieuwe jaar te vieren. Maar we promoten vuurwerk ook niet", zegt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke (Open Vld). "Wie toch vuurwerk wil afsteken, kiest best voor een geluidsvrije variant. Nog beter is naar de Grote Markt te komen waar de stad zorgt voor een mooie vuurwerkshow." In de buurt van de dierenbeschermig blijft het verbod wel gelden.