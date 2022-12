Nederland zal straks wellicht zijn excuses uitspreken over zijn slavernijverleden, maar niemand lijkt daarover tevreden

Maar nog de meeste kritiek kwam er in Nederland zelf op een aantal eisen van actiegroepen, zoals Kick Out Zwarte Piet, het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis en ook de premier van Aruba. Zij willen onder meer miljarden euro's voor de nabestaanden, die ze vrij kunnen besteden, een algemeen verbod op Zwarte Piet in de publieke ruimte en het gebruik van het woord "neger" strafbaar maken. Dat woord wordt als zeer kwetsend en discriminerend ervaren door zwarten. De regering gaat daar voorlopig niet op in, al is het maar omdat de laatste twee eisen juridisch onmogelijk afdwingbaar lijken. Maar het is koren op de molen van uiterst-rechtse politici als Geert Wilders.