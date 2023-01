Zeker 600 nieuwe jobs dankzij nieuw bedrijventerrein Maldegem

De bouw van de eerste bedrijven start begin volgend jaar. "Veel van die bedrijven zitten vandaag te krap behuisd en zoeken al lang naar een geschikt terrein om een nieuwbouw te zetten en uit te breiden", zegt Vandelannoote. "Dat kan op niet veel plaatsen meer en daarom is het nieuwe bedrijventerrein zo welgekomen."

"Dat zoveel bedrijven naar Maldegem trekken, is ook geen verrassing", gaat Vandelannoote verder. "Uit cijfers blijkt dat Maldegem een zeer aantrekkelijke gemeente is. De gemeente is ook heel goed ontsloten. Op een uur sta je in pakweg Knokke, Antwerpen en zelfs in het noorden van Frankrijk."