Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente opnieuw, met 0,5 procent

De Amerikaanse centrale bank voert de strijd tegen de inflatie verder op door voor de zevende keer dit jaar de rente te verhogen. Met een halve procentpunt is de stijging minder groot dan de afgelopen vier verhogingen van driekwart procentpunt. De rente bedraagt hierdoor nu 4,5 procent, het hoogste niveau in 15 jaar.

Dat houdt in dat de kosten van veel leningen aan consumenten en bedrijven verder zullen toenemen, samen met het risico op een recessie. Uitgerekend gisteren raakte al bekend dat de inflatie in de VS verminderd is, wat aangeeft dat de vorige renteverhogingen hun effect niet missen.

De inflatie in de Verenigde Staten is in november voor de vijfde maand op rij afgenomen en bedraagt nu 7,1 procent. Nog steeds hoog, maar ver onder de recente piek van 9,1 procent in juni en de inflatie in België (10,63 procent).