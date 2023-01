Oosterse bakkerij in Kortrijk verkoopt supporterstaartjes voor Marokkaans elftal op WK

De nationale ploeg van Marokko is wellicht een van de grootste verrassingen van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. De ploeg schopte het alleszins al tot de halve finale. Vanavond spelen de Marokkanen tegen Frankrijk. Dat het een smakelijke wedstrijd wordt, staat nu al vast, want bakkerij Israya uit Kortrijk creëerde een speciale taart voor de supporters.

"Eentje gevuld met vanille en met een glazuur van aardbeien erbovenop", vertelt uitbaatster Maryam. "Het was een klant die ons vroeg om zo'n taart te maken toen Marokko de eerste keer moest spelen. Voor de wedstrijd België-Marokko hebben we dan ook een Belgische taart gemaakt. De klanten vonden dat super leuk. De Belgen vonden het geweldig dat ook zij vertegenwoordigd waren en we hebben zelfs klanten gehad van Marokkaanse origine die Belgische taartjes hebben gekocht."