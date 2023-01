Ouders komen samen tegen sluiting kinderopvang 't Fopspeentje in Roeselare

"We vinden de sluiting onterecht op basis van de feiten dat het agentschap aangeeft. Ik denk niet dat er kinderen thuiskomen met blauwe plekken of wenend worden afgehaald. Het is eigenlijk een voorbeeld voor veel anderen", zegt Bart, een van de ouders.

Heel wat ouders zitten met de handen in het haar. "Alle kinderopvanginitiatieven in Roeselare zitten zo goed als vol. Het wordt zoeken naar oplossingen. Dit begint een heksenjacht te worden. Nu sluiten ze zelf een heel goede crèche", reageert een andere ouder Delphine.