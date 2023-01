Politie roept Lauwenaars op geen wraak te nemen tegen jonge mishandelaars

De aanval door een groep jongeren op twee tieners tijdens de Kerstmarkt in Lauwe beroert nog steeds de gemoederen. Drie daders werden al gestraft: een ervan is opgenomen in een jeugdinstelling, twee anderen hebben huisarrest en staan onder strenge voorwaarden. Maar een aantal Lauwenaars vindt dat dat niet volstaat. Ze verenigden zich onder de naam "Justice 4 Lauwe" en roepen op om het zogenaamde "Christmas Scum" - Engels voor Kerstuitschot - harder aan te pakken. Als de daders niet publiekelijk schuld bekennen, dreigen ze ermee om hen zelf aan te pakken.

Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie begrijpt dat de aanval veel emoties losmaakt. "Onze burgemeester noemde de feiten terecht onaanvaardbaar. Maar de mensen moeten beseffen dat we samen met het gerecht nog altijd onderzoek voeren. We doen dat graag in alle sereniteit en kunnen acties, waarbij burgers zelf het recht in handen nemen, dus echt wel missen. We snappen de commotie, maar hopen dat de Lauwenaars even bekommerd zijn om de veiligheid en openbare orde in het algemeen dan om hun kinderen."