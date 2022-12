Fien Germijns blikt vooruit op De Warmste Week: "Ik besef nu pas hoe weinig ik over kansarmoede weet"

"Ik had zelf als kind altijd net genoeg, waardoor ik er persoonlijk nooit mee in aanraking ben gekomen. In de jeugdbeweging besefte ik wel dat mee op kamp gaan niet altijd voor iedereen even evident was, maar eigenlijk besef ik pas echt de laatste maanden - door research te doen voor De Warmste Week - hoe weinig ik over het thema weet."



"Kansarmoede kan in zoveel verschillende vormen voorkomen, het blijft vaak onder de radar en het is verschrikkelijk moeilijk om eruit te raken. Dat merk je ook als je alle projecten van De Warmste Week bekijkt: die zijn zo divers en dat toont aan dat kansarmoede zich overal afspeelt, ook in je eigen omgeving."

"Mijn schoonouders zetten zich trouwens al jaren in voor een van de projecten die dit jaar geselecteerd is: Peter Pan. Elk jaar in aanloop naar de komst van Sinterklaas doen zij een grote inzamelactie en proberen ze ervoor te zorgen dat álle kinderen in de buurt een bezoekje en een pakje van de Sint kunnen verwachten."