Wetstraatjournalist Ivan De Vadder bij WhatsApp-saga: "Regering zal niet vallen, maar dit is meer dan een scheet in een fles"

De kwestie toont ook aan dat de zenuwen bij de partij Open VLD hooggespannen staan. "Er zijn twijfels gerezen door wat Knack naar buiten heeft gebracht of wat een kabinetsmedewerker via het sociaalmediakanaal LinkedIn heeft bekendgemaakt, namelijk dat er een goedkeuring zou zijn van de zogezegde verkeerde begroting door het kabinet van de eerste minister. Zo lang dat daar geen klaarheid over is, is het logisch dat de oppositie de eerste minister daarover blijft ondervragen", zegt De Vadder in "De wereld vandaag".

Dat Open VLD zo hevig reageert en de uitdrukkelijke steun uitspreekt voor De Croo, toont aan dat de situatie bijzonder gevoelig ligt. "In politiek moet je vaak de redenering omdraaien. Het is logisch en zelfs evident dat Open VLD de premier steunt in deze zaak, maar door die steun nu uit te spreken, zet Open VLD in de verf dat de situatie ongewoon is. Dat is een veeg teken aan de wand. Bovendien pakt de Open VLD-fractie de oppositie – die haar werk doet volgens mij - keihard aan omdat ze de "verruwing en verharding van het debat in de hand heeft gewerkt" of "gezorgd heeft voor ongefundeerde stemmingmakerij en verdachtmakingen". Ook die uithaal geeft aan dat de positie van de eerste minister onder druk staat en dat hij verdedigd moet worden."