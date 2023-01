Renovatie vakantiehuisjes De Vossemeren in Lommel is afgerond

Het park bleef tijdens die periode gewoon open. "We hebben de cottages waar er gewerkt werd uit de verhuur gehaald en ook de huisjes errond. Zo kon iedereen in alle rust vakantie vieren en had men geen last van de werkzaamheden", zegt Scheffers.

De werken verliepen volledig volgens de planning en hebben 37 miljoen euro gekost. Nog tot de zomer van 2023 worden de laatste details afgewerkt.