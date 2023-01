Rouwexpert Manu Keirse ontvangt in Hasselt ereteken van zorgnetwerk Sterrenkinderen

“De kerstperiode is vaak een heel moeilijke periode: alle uiterlijke activiteiten vallen weg: de kinderen moeten niet naar school, je werk valt weg en die lege plek in een familie of een gezin wordt dan veel sterker voelbaar", zegt Keirse. "Schrijf voor die mensen een herinnering die je aan het kind of aan de toewijding van de ouders hebt op een kaartje en geef het aan die mensen om in de kerstboom te hangen."