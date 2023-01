Sint-Niklaas wijzigt parkeerbeleid: Hogere boetes, duurdere dagtickets op pleinen, en laadpaalkleven verboden 

Auto's uit het centrum weren is het vertrekpunt en van daaruit zijn er enkele beslissingen genomen. De stad wil af van mensen die een hele dag gratis aan een elektrische laadpaal geparkeerd staan, "Vandaag kan je op verschillende plaatsen in de stad gratis je elektrische auto opladen, maar het kan niet dat je daar dan een hele dag gratis blijft staan", zegt de schepen nog. De stad zorgt voor nieuwe parkeerplaatsen waar het goedkoper parkeren is, de zogenoemde witte zone. " Dat zijn de randparkings waar honderden auto's kunnen staan en waar je twee euro voor een dag lang parkeren betaalt", laat Carl Hanssens weten. Er komen ook extra parkeerplaatsen aan het Waasland Shopping Center en er komt ook een bewaakte fietsenstalling voor 250 fietsen