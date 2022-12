Burgemeester van Istanbul krijgt ruim 2 jaar cel omdat hij nationale kiescommissie heeft beledigd

Imamoglu is een belangrijke politieke tegenstander van Erdogan. Hij is lid van de seculiere partij CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije. "Imamoglu is pas in 2019 in de schijnwerpers gekomen, toen hij Istanbul won van de AKP, de partij van Erdogan.

"Dat was een enorme verrassing en ook een enorme blamage voor de Turkse president. Hij was de rijzende ster van de oppositie, hij voerde campagne voor verzoening tussen seculiere en religieuze Turken, tegen de steeds verdere polarisering in Turkije", zegt Nazar.