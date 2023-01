Turnhoutse stadsmusea gaan samen nieuw erfgoeddepot bouwen om collecties op te slaan

Het Taxandriamuseum, het Speelkaartenmuseum en het Begijnhofmuseum in Turnhout, de drie stadsmusea, willen samen een nieuw erfgoeddepot bouwen om hun collecties op te slaan. Het huidige, bij het Speelkaartenmuseum, is te klein aan het worden. De stad ondersteunt het idee en heeft het opgenomen in het nieuwe beleidsplan.