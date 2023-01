Irrigatietechnieken als oplossing voor droogte in de landbouw voorgesteld in Kinrooi

"We hebben op deze studienamiddag in Kinrooi een paar presentaties gegeven over verschillende irrigatietechnieken, zodat landbouwers een idee krijgen over hoe ze hun water op zo'n efficiënt mogelijke manier tot bij hun gewas krijgen", legt Jonas Verellen uit, onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst van België. "Van de 6 afgelopen zomers waren er 5 uitzonderlijk droog en ook de watervoorraden worden steeds schaarser. Daarom is het heel belangrijk dat landbouwers hun water zo efficiënt mogelijk inzetten."

Dat was ook het doel van de studienamiddag in Kinrooi, waar er een groot irrigatienetwerk is, dat beheerd wordt door Ciro, dat water levert aan een 100-tal landbouwers. "De landbouwers hier maken sowieso gebruik van irrigatie om hun gewassen bij te staan in tijden van droogte", zegt Pieter Janssens, ook onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst van België. "Een goede en constante productie is voor hen noodzakelijk om het rendement van hun bedrijf te verzekeren, vooral in tijden van droogte. Door irrigatie op een goede manier toe te passen, verzekeren zij hun inkomen. De opbrengst zal verhogen, maar ook de kwaliteit van het geoogst product."