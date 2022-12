Loon, dagvergoedingen en forfaitaire onkosten: op dit inkomen kan elk lid van het Europees Parlement rekenen

Vorige week raakte bekend dat enkele parlementsleden betrokken zouden zijn in een omkoopschandaal. Daarbij is het Griekse Europarlementslid Eva Kaili aangehouden, nadat grote sommen geld zijn gevonden in haar woning in Brussel. Het schandaal roept vragen op over de transparantie van de verloningen van de parlementsleden. Volgens Wouter Wolfs zijn er vooral problemen bij de vergoedingen die bovenop de lonen komen. Hij is docent vergelijkende en internationale politiek aan de KU Leuven.